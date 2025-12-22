Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 9Folge 12vom 22.12.2025
Folge 12: Die Traumfrau

21 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Die Belchers beschließen, Teddy dabei zu helfen, seine Traumfrau Helen zu erobern. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach einer wertvollen Holzfigur, die Helens Ehemann vor seinem Tod versteckt haben soll. Doch Tina hält eine ganz andere Dame für Teddys perfekte Partnerin und tut alles, um die beiden zu verkuppeln.

