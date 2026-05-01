Bob's Burgers
Folge 20: The Gene Mile
21 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Alle Schüler der Klassenstufen vier bis acht werden verpflichtet, an einem Lauf rund um das Schulgebäude teilzunehmen. Unglücklicherweise fällt das Sportereignis auf denselben Tag wie der Gratis-Kugel-Tag der örtlichen Eisdiele. Gene, Louise und ihre Freunde schmieden daraufhin einen Plan: Sie werden sich den Bauch mit Eiscreme vollschlagen, während der Rest der Schule abgelenkt ist.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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