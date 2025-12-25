Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob's Burgers

Nicht ohne meinen Zeke

ProSieben FUNStaffel 9Folge 22vom 25.12.2025
Bob's Burgers

Folge 22: Nicht ohne meinen Zeke

21 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 12

Weil er ständig Ärger hat, droht Zekes Vater ihm mit der Versetzung auf eine andere Schule. Jimmy Jr. erträgt den Gedanken nicht, seinen besten Freund zu verlieren, und so beschließen er und die Belcher-Kinder, Zeke zu helfen. Am Wochenende schleichen sie sich in die Schule, um die Spuren von dessen jüngstem Streich zu beseitigen. Doch plötzlich bekommen sie unerwartet Gesellschaft.

