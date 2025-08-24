Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mehr ist mehr!

sixxStaffel 2Folge 4vom 24.08.2025
Folge 4: Mehr ist mehr!

21 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 6

Ein Wasserrohrbruch sorgt für eine Verzögerung bei der Eröffnung des neuen Ladens. Um die Zeit zu überbrücken, suchen Chandan und seine Eltern nach neuen Einrichtungsgegenständen. Währenddessen entwerfen Roop und Chandni zwei besondere Hochzeitsoutfits für Jenna und Veronica, die sich von traditionellen Bräuten unterscheiden wollen.

Alle Staffeln im Überblick

sixx
