Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Folge 8: Geheimnisse in Little India
21 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 6
Roop sucht dringend Models für die bevorstehende Eröffnung des neuen Brautmodengeschäfts. Währenddessen kämpft Chandan mit technischen Problemen im neuen Laden: Die Installation der LCD-Bildschirme und die Beleuchtung der Bühne funktionieren nicht. Zur gleichen Zeit treffen sich Chandni und Sarab mit einer Kundin, die ein ungewöhnliches Hochzeitskleid sucht.
