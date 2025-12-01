Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Chaos im Laden

sixxStaffel 1Folge 1vom 31.12.2025
Joyn Plus
Chaos im Laden

Chaos im LadenJetzt ohne Werbung streamen

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Folge 1: Chaos im Laden

21 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 6

In Little India, im Herzen von Toronto, hat Kuki vor rund 40 Jahren das Brautmodengeschäft "Chandan Singh" eröffnet. Sein Sohn Chandan und seine Tochter Chandni möchten den Laden modernisieren und erweitern, während Kuki an seinen Traditionen festhält. Roop, Chandans Frau, versucht zu vermitteln und die Familie zusammenzuhalten. Währenddessen steht eine Braut vor der Entscheidung, ob sie traditionell rot oder lieber ein helles Kleid tragen soll.

Alle Staffeln im Überblick

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
sixx
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Alle 2 Staffeln und Folgen