sixxStaffel 1Folge 2vom 31.12.2025
21 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 6

Chandan möchte den Familienbetrieb modernisieren und setzt dabei auf Social Media. Vater Kuki hält jedoch an traditionellen Marketingmethoden fest und sieht keinen Mehrwert in der Online-Präsenz. Während Chandan versucht, seinen Vater von den Vorteilen zu überzeugen, probiert eine Braut namens Serena ihr Hochzeitskleid an.

