Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Folge 2: Kuki und die Video Klicks
21 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 6
Chandan möchte den Familienbetrieb modernisieren und setzt dabei auf Social Media. Vater Kuki hält jedoch an traditionellen Marketingmethoden fest und sieht keinen Mehrwert in der Online-Präsenz. Während Chandan versucht, seinen Vater von den Vorteilen zu überzeugen, probiert eine Braut namens Serena ihr Hochzeitskleid an.
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Genre:Reality
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Blue Ant International Limited
