Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Folge 3: Pop-up-Power
21 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 6
Chandan organisiert ein Pop-up-Event, um herauszufinden, ob es eine Nachfrage nach seinen Produkten außerhalb des Viertels gibt. Kuki ist zunächst dagegen, doch als er erfährt, dass es 70 Interessenten gibt, willigt er in die Veranstaltung ein. Allerdings gibt es ein großes Problem: Die erwartete Lieferung neuer Kleider hat aufgrund einer Überschwemmung in Indien Verspätung, weshalb das ganze Event auf der Kippe steht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Blue Ant International Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren