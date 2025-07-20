Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Pop-up-Power

sixxStaffel 1Folge 3vom 20.07.2025
Pop-up-Power

Pop-up-PowerJetzt kostenlos streamen

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Folge 3: Pop-up-Power

21 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 6

Chandan organisiert ein Pop-up-Event, um herauszufinden, ob es eine Nachfrage nach seinen Produkten außerhalb des Viertels gibt. Kuki ist zunächst dagegen, doch als er erfährt, dass es 70 Interessenten gibt, willigt er in die Veranstaltung ein. Allerdings gibt es ein großes Problem: Die erwartete Lieferung neuer Kleider hat aufgrund einer Überschwemmung in Indien Verspätung, weshalb das ganze Event auf der Kippe steht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
sixx
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Alle 2 Staffeln und Folgen