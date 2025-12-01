Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 4vom 31.12.2025
21 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 6

Chandan möchte expandieren, doch das Geschäft in Toronto muss dringend renoviert werden. Daraufhin handelt Vater Kuki mit einem neuen Handwerker einen guten Preis für die Renovierung aus. Zudem nutzt Chandan Kukis Geschäftsbeziehungen zu Prominenten und kleidet die Band "JoSH" für einen Auftritt ein. Die Mutter der Familie darf mit ihren Idolen sogar ein Lied anstimmen.

sixx
