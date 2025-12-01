Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Ein Fest der Gefühle

sixxStaffel 1Folge 6vom 31.12.2025
Joyn Plus
Ein Fest der Gefühle

Ein Fest der GefühleJetzt ohne Werbung streamen

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Folge 6: Ein Fest der Gefühle

21 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 6

"Chandan Fashion" hilft einem Kunden, das passende Hochzeitsoutfit zu finden. Zudem suchen Chandan und seine Frau Roop weiterhin nach einem geeigneten Ort für ein zweites Geschäft. Auf dem jährlichen Gerrard Street Festival werden Chandan und Roop von ihren Eltern an ihre Wurzeln erinnert. Chandni äußert, dass sie sich nicht zwischen den Läden entscheiden kann und auch Roop hat diesbezüglich Bedenken.

Alle Staffeln im Überblick

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
sixx
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Alle 2 Staffeln und Folgen