Zucker, Sari und ein SuperstarJetzt kostenlos streamen
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Folge 7: Zucker, Sari und ein Superstar
21 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 6
Sarab ist besorgt um die Gesundheit ihres Mannes Kuki, da er sich nicht an die Anweisungen des Arztes hält und zu viel Zucker konsumiert. Sie bittet ihre Kinder Chandan, Roop und Chandni um Hilfe, um Kuki bei einer gesünderen Ernährung zu unterstützen. Währenddessen ist im Brautmodengeschäft viel los: Chandan hilft der Drag Queen Priyanka bei der Auswahl von Outfits für ihre Welttournee. Zudem berät Chandni eine Braut bei der Wahl ihres Hochzeitskleides.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Blue Ant International Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren