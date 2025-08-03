Häuser, Hochzeiten und HundewelpenJetzt ohne Werbung streamen
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Folge 8: Häuser, Hochzeiten und Hundewelpen
21 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 6
Chandan will das Familiengeschäft modernisieren und die altmodischen Schaufensterpuppen durch stylische Poster ersetzen. Sein Vater Kuki hält jedoch an den Puppen fest. Chandan wettet mit Roop, dass er die neuen Poster in nur zwei Stunden aufhängen kann. Wenn er gewinnt, möchte er mit Roop eine Heißluftballonfahrt machen. Währenddessen steht die finale Anprobe für Chandnis Hochzeitskleid und die Familie ist begeistert von den bunten, maßgeschneiderten Outfits.
Alle Staffeln im Überblick
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Blue Ant International Limited
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