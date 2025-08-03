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Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Häuser, Hochzeiten und Hundewelpen

sixxStaffel 1Folge 8vom 03.08.2025
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Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Folge 8: Häuser, Hochzeiten und Hundewelpen

21 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 6

Chandan will das Familiengeschäft modernisieren und die altmodischen Schaufensterpuppen durch stylische Poster ersetzen. Sein Vater Kuki hält jedoch an den Puppen fest. Chandan wettet mit Roop, dass er die neuen Poster in nur zwei Stunden aufhängen kann. Wenn er gewinnt, möchte er mit Roop eine Heißluftballonfahrt machen. Währenddessen steht die finale Anprobe für Chandnis Hochzeitskleid und die Familie ist begeistert von den bunten, maßgeschneiderten Outfits.

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