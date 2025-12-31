Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Fotos und Überraschungen

sixxStaffel 1Folge 9vom 31.12.2025
Fotos und Überraschungen

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Folge 9: Fotos und Überraschungen

21 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 6

Die Familie Singh organisiert ein Fotoshooting, bei dem acht verschiedene Hochzeitsoutfits präsentiert werden. Allerdings stehen Roop und Chandni, die das Shooting leiten, unter Zeitdruck. Währenddessen überrascht Chandan seinen Vater mit einem Geburtstagsgeschenk: Die beiden Männer dürfen beim Training der Toronto Maple Leafs zuschauen und treffen den ehemaligen Eishockeyspieler Rick Vaive.

sixx
