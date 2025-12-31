Fotos und ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Folge 9: Fotos und Überraschungen
21 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 6
Die Familie Singh organisiert ein Fotoshooting, bei dem acht verschiedene Hochzeitsoutfits präsentiert werden. Allerdings stehen Roop und Chandni, die das Shooting leiten, unter Zeitdruck. Währenddessen überrascht Chandan seinen Vater mit einem Geburtstagsgeschenk: Die beiden Männer dürfen beim Training der Toronto Maple Leafs zuschauen und treffen den ehemaligen Eishockeyspieler Rick Vaive.
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Blue Ant International Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren