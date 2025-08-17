Zwischen Baustelle und Pop-up-ChaosJetzt ohne Werbung streamen
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Folge 1: Zwischen Baustelle und Pop-up-Chaos
21 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 6
Ein Pop-up-Event in Montreal soll Geld für den Umbau eines neuen Brautmodengeschäfts einbringen. Doch ein falsches Datum auf den Flyern sorgt für Chaos und die Familie muss einen neuen Veranstaltungsort suchen. Vater Kuki überrascht alle mit einer Marketingidee: Er besorgt ein riesiges, pinkes Wohnmobil. Wird seine Idee funktionieren und neue Kundschaft anlocken? Zudem stylt die Familie zwei Jugendliche für ihren Abschlussball.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Blue Ant International Limited
