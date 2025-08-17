Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Chandan Fashion erobert Montréal

sixxStaffel 2Folge 2vom 17.08.2025
Joyn Plus
Chandan Fashion erobert Montréal

Chandan Fashion erobert MontréalJetzt ohne Werbung streamen

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Folge 2: Chandan Fashion erobert Montréal

21 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 6

Die Familie Singh fährt mit dem pinken Wohnmobil nach Montreal, um dort das Pop-up-Event zu eröffnen. Am Ziel angekommen, verläuft der Verkauf allerdings schleppend. Deshalb startet Chandan eine Social-Media-Offensive mit Models, und Vater Kuki plant eine Happy Hour mit Rabatten. Ein Brautpaar findet das perfekte Kleid, doch es gibt noch viel zu verkaufen?

Alle Staffeln im Überblick

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
sixx
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Alle 2 Staffeln und Folgen