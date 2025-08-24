Zu viel Ware und zu wenig ZeitJetzt ohne Werbung streamen
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Folge 3: Zu viel Ware und zu wenig Zeit
21 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 6
Die Familie Singh steht unter großem Druck: Sie haben sechs Wochen Zeit, um ihren neuen Brautmodenladen zu eröffnen. Zudem veranstalten Chandan und Roop einen Trunk Sale, um den Lagerbestand zu reduzieren. Währenddessen berät Chandni Tricia und Rajeev, die zwar noch nicht verlobt sind, aber bereits eine Hochzeit planen.
