Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Folge 4: Mehr ist mehr!
21 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 6
Ein Wasserrohrbruch sorgt für eine Verzögerung bei der Eröffnung des neuen Ladens. Um die Zeit zu überbrücken, suchen Chandan und seine Eltern nach neuen Einrichtungsgegenständen. Währenddessen entwerfen Roop und Chandni zwei besondere Hochzeitsoutfits für Jenna und Veronica, die sich von traditionellen Bräuten unterscheiden wollen.
Alle Staffeln im Überblick
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Blue Ant International Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren