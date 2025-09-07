Hochzeiten, Geburtstage und ÜberraschungenJetzt ohne Werbung streamen
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Folge 7: Hochzeiten, Geburtstage und Überraschungen
21 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 6
Die Vorbereitungen für die Eröffnung des zweiten Ladens laufen auf Hochtouren, während die Familie parallel Sarabs bevorstehenden Geburtstag plant. Kuki möchte seine Frau mit etwas Besonderem überraschen und nimmt heimlich Tanzunterricht. Währenddessen trifft sich Roop mit Aisha, um das perfekte Outfit für ihre Hochzeit in Griechenland zu finden.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Blue Ant International Limited
