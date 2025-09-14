Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 9vom 14.09.2025
21 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 6

Die Eröffnung des neuen Brautmodengeschäfts steht kurz bevor, und die Singhs treffen die letzten Vorbereitungen. Dekoartikel müssen besorgt und aufgehängt werden. Vater Kuki hat ganz eigene Vorstellungen und möchte mit Lichteffekten einen bleibenden Eindruck bei seinen Kunden hinterlassen. Doch nicht alle Familienmitglieder teilen seine Begeisterung für bunte Lichter.

sixx
