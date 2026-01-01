Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 12.01.2026
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Am Flughafen von Boston wird ein nigerianischer Geschäftsmann zur Stichprobenkontrolle ausgewählt. Der Mann fühlt sich wegen seiner Hautfarbe diskriminiert, doch laut den Grenzschützern handelt es sich um eine reine Routinemaßnahme. Ein Paar aus Mittelamerika hat auf seiner Heimreise eine Menge Gepäck dabei. Die Beamten durchsuchen die Koffer und finden dabei einige Taschen voller Uhren. Handelt es sich dabei um echte Schmuckstücke oder lediglich um billige Fälschungen?

