ProSieben MAXXStaffel 2Folge 13vom 13.01.2026
Folge 13: Illegales auf vier Pfoten

22 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Die Zoll- und Grenzschutzbeamten überprüfen einige Paletten und Container am Flughafen in New York. Die Ermittler gehen auf Drogenjagd und werden schon bald fündig. Am Grenzübergang Pacific Highway bekommen es die Polizisten währenddessen mit einem besonderen Souvenir zu tun: Ein amerikanisches Pärchen hat einen kleinen Welpen aus Kanada mitgebracht. Nun muss sichergestellt werden, ob der Hund in die Staaten einreisen darf, denn er könnte lebensgefährliche Seuchen mitbringen.

