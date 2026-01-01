Illegales auf vier PfotenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 13: Illegales auf vier Pfoten
22 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Die Zoll- und Grenzschutzbeamten überprüfen einige Paletten und Container am Flughafen in New York. Die Ermittler gehen auf Drogenjagd und werden schon bald fündig. Am Grenzübergang Pacific Highway bekommen es die Polizisten währenddessen mit einem besonderen Souvenir zu tun: Ein amerikanisches Pärchen hat einen kleinen Welpen aus Kanada mitgebracht. Nun muss sichergestellt werden, ob der Hund in die Staaten einreisen darf, denn er könnte lebensgefährliche Seuchen mitbringen.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited