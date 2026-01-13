Afrikanische ZahnbürstenJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Afrikanische Zahnbürsten
21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Am Flughafen von Detroit werden die Grenzschützer auf einen Mexikaner aufmerksam, der angeblich zu Besuch in der Stadt ist. Bei der weiteren Befragung wird schnell klar, dass der junge Mann keine glaubhafte Auskunft über seinen Aufenthalt geben kann. Derweil untersuchen die Kollegen in Boston das Gepäck eines Amerikaners, der gerade aus Afrika kommt. In seinem Koffer finden sie neben einigen Zahnbürsten auch Lebensmittel, die nicht ohne Weiteres eingeführt werden dürfen.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
