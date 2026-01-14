Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 18: One Way nach Chicago
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Die Grenzschutzbeamten kontrollieren einen Afrikaner, der in die USA einreisen möchte. Angeblich will er einige Familienmitglieder in Chicago besuchen. Doch der Mann kann kein Rückfahrtticket vorweisen. Währenddessen nehmen die Kollegen am Flughafen in Detroit eine Brasilianerin genauer unter die Lupe, die für drei Wochen in den USA Urlaub machen will. Doch ihre Geschichte erscheint zweifelhaft.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Copyrights:© Cineflix International Media Limited