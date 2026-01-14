Heiße Liebe, heiße WareJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 19: Heiße Liebe, heiße Ware
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Am Flughafen in Detroit nehmen die Grenzschützer eine Asiatin unter die Lupe, die kein Gepäck bei sich hat. Ihre Geschichte erscheint äußerst seltsam. Währenddessen kontrollieren die Kollegen eine Amerikanerin, die an der kanadischen Grenze abgewiesen wurde. Bei der Durchsuchung ihres Rucksacks finden die Beamten einige interessante Gegenstände.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited