Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 09.01.2026
Folge 2: Ein Koffer voller Spritzen

21 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Die Beamten kontrollieren eine junge Frau, die angibt, lediglich Kosmetikartikel in ihrem Gepäck mitzuführen. Als die Ermittler ihren Koffer öffnen, entdecken sie allerdings einige Spritzen. Währenddessen nimmt eine Kollegin am Flughafen von Boston ein Pärchen aus Vietnam ins Visier, das eine große Menge Bargeld dabeihat.

ProSieben MAXX
