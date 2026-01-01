Würziges aus DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 5: Würziges aus Deutschland
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Am Flughafen in Chicago nehmen die Grenzschützer die Passagiere eines ankommenden Flugs aus Jamaika ins Visier. Bei einem Reisenden werden sie auch schnell fündig, denn er hat keine unerhebliche Menge an Kokain dabei. In Boston kontrollieren die Beamten eine Südamerikanerin. Die Überprüfung ihres Handys und ihres Freundes offenbart den Ermittlern die wahren Gründe ihres Besuchs.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited