Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Die verpatzte Überraschung

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 12.01.2026
Folge 6: Die verpatzte Überraschung

21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Eine junge Frau wird von den Grenzschützern am Flughafen aufgehalten. Sie gibt an, nur 15 Tage in Boston bleiben zu wollen, um dann wieder nach Südamerika zurückzureisen. Die Beamten sind skeptisch, und auch ihr Cousin, der in Boston lebt, kann die Geschichte nicht bestätigen. In Buffalo werden die Beamten auf ein amerikanisches Paar aufmerksam, dessen Identität auf den zweiten Blick noch mehr enthüllt ...

