Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Tödliches Badesalz

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 8vom 12.01.2026
Tödliches Badesalz

Tödliches BadesalzJetzt kostenlos streamen

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 8: Tödliches Badesalz

21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Am Grenzübergang zwischen Michigan und Ontario befragen die Beamten einen Kanadier, der auf dem Weg nach Pittsburgh ist. In seinem Wagen finden sie zwei Telefone und ein Notizbuch. Der Mann behauptet, seinem Schwager beim Umzug helfen zu wollen. Doch diese Aussage kann er nicht belegen. Währenddessen überprüfen die Ermittler am Flughafen von Chicago eine junge Amerikanerin, die eine Menge Gepäck bei sich hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
ProSieben MAXX
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Alle 1 Staffeln und Folgen