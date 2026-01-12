Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 8: Tödliches Badesalz
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Am Grenzübergang zwischen Michigan und Ontario befragen die Beamten einen Kanadier, der auf dem Weg nach Pittsburgh ist. In seinem Wagen finden sie zwei Telefone und ein Notizbuch. Der Mann behauptet, seinem Schwager beim Umzug helfen zu wollen. Doch diese Aussage kann er nicht belegen. Währenddessen überprüfen die Ermittler am Flughafen von Chicago eine junge Amerikanerin, die eine Menge Gepäck bei sich hat.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited