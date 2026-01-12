Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Illegaler Rum

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 9vom 12.01.2026
Illegaler Rum

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 9: Illegaler Rum

21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Die Beamten des Zoll- und Grenzschutzes nehmen sich einige Fluggäste vor, die aus Ländern kommen, in denen Drogendelikte keine Seltenheit sind. Sie durchleuchten das Gepäck der Passagiere und überprüfen es auf illegale Substanzen. Währenddessen nehmen die Ermittler einen Studenten aus Frankreich am Flughafen von Boston ins Visier. Der junge Mann hat offenbar Marihuana bei sich.

