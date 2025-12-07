Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 18vom 07.12.2025
Folge 18: Der radioaktive Rentner

20 Min.
Ab 12

Die USA ist ein beliebtes Reiseziel für viele Passagiere. Doch nicht alle sind willkommen. Die Doku-Serie "Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze" begleitet die amerikanischen Grenzbeamten bei ihrer täglichen Arbeit. Ihre Aufgabe ist es, illegale Einwanderer und potenzielle Terroristen fernzuhalten. Außerdem müssen sie die Einfuhr gefährlicher Substanzen und Gegenstände verhindern.

