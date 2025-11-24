Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 8: Indische Gebete
20 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Die USA ist ein beliebtes Reiseziel für viele Passagiere. Doch nicht alle sind willkommen. Die Doku-Serie "Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze" begleitet die amerikanischen Grenzbeamten bei ihrer täglichen Arbeit. Ihre Aufgabe ist es, illegale Einwanderer und potenzielle Terroristen fernzuhalten. Außerdem müssen sie die Einfuhr gefährlicher Substanzen und Gegenstände verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
