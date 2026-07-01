Fashion Week und Bomben-SchockJetzt ohne Werbung streamen
Born Famous - Fluch oder Segen?
Folge 3: Fashion Week und Bomben-Schock
100 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Zwischen Fashion Week und Familienkrise: Während Diego Pooth in Mailand große Modelchancen nutzt, erreicht ihn eine Schocknachricht aus Dubai: "Bei uns schlagen Bomben ein!". Unterdessen kämpft Josefine Scholl mit den Folgen ihrer Krankheit, Gloria-Sophie Burkandt sucht die Nähe zu ihrem Vater Markus Söder und Summer Terenzi verarbeitet Trennung und Verlust in ihrer Musik.
Alle Staffeln im Überblick
Born Famous - Fluch oder Segen?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Constantin Entertainment GmbH