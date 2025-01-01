Zum Inhalt springenBarrierefrei
Briefe von Felix

Staffel 1Folge 1
Folge 1: Nur ein kleiner Ausflug

12 Min.

Sophie hat sich zum Geburtstag gewünscht, dass sie mit der ganzen Familie auf die Kirmes gehen darf. Natürlich muss auch ihr geliebter Plüschhase Felix mit. Während der Fahrt im Riesenrad löst sich eine Schraube und die Gondel mit Sophies Familie droht abzustürzen. Felix schnappt sich ein Bündel Luftballons und kann Sophie gerade noch eine Strickleiter zuwerfen, bevor er vom Wind in die Lüfte getragen wird.

