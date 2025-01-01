Staffel 1Folge 1
Briefe von Felix
Folge 1: Nur ein kleiner Ausflug
12 Min.
Sophie hat sich zum Geburtstag gewünscht, dass sie mit der ganzen Familie auf die Kirmes gehen darf. Natürlich muss auch ihr geliebter Plüschhase Felix mit. Während der Fahrt im Riesenrad löst sich eine Schraube und die Gondel mit Sophies Familie droht abzustürzen. Felix schnappt sich ein Bündel Luftballons und kann Sophie gerade noch eine Strickleiter zuwerfen, bevor er vom Wind in die Lüfte getragen wird.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
