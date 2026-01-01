Zum Inhalt springenBarrierefrei
Briefe von Felix

Staffel 1Folge 2
Über den Wolken

Folge 2: Über den Wolken

12 Min.

Felix stößt in der Luft mit einer Brieftaube zusammen. Er bittet sie, Sophie eine Nachricht zu bringen. Da wird sein Luftballon-Flugzeug für ein Ufo gehalten und zum Landen gezwungen. Felix und die Brieftaube retten sich in einen Wetterballon und fliegen schon wieder gen Himmel.

Alle Staffeln im Überblick

