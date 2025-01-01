Staffel 1Folge 3
Briefe von Felix
Folge 3: Hält der Deich
12 Min.
Felix ist ein kleiner Plüschhase, der gerne auf Reisen geht. Felix landet in Holland bei katastrophalem Hochwasser. Das Dorf ist bereits evakuiert. Jetzt kämpfen einige Tiere, die zurückgelassen wurden, ums Überleben. Felix hilft ihnen, den brüchigen Deich zu stopfen.
Briefe von Felix
