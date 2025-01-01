Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Briefe von Felix

Staffel 1Folge 3
Joyn Plus
Hält der Deich

Hält der DeichJetzt ohne Werbung streamen

Briefe von Felix

Folge 3: Hält der Deich

12 Min.

Felix ist ein kleiner Plüschhase, der gerne auf Reisen geht. Felix landet in Holland bei katastrophalem Hochwasser. Das Dorf ist bereits evakuiert. Jetzt kämpfen einige Tiere, die zurückgelassen wurden, ums Überleben. Felix hilft ihnen, den brüchigen Deich zu stopfen.

Alle Staffeln im Überblick

Briefe von Felix

Briefe von Felix

Alle 6 Staffeln und Folgen