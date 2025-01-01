Staffel 1Folge 4
Briefe von Felix
Folge 4: Der Puppen-Entführer
13 Min.
Felix landet genau auf dem Eiffelturm in Paris. Hier lernt er Angelique kennen, die ihre Puppe verloren hat. Gemeinsam sehen die beiden, wie ein Mann die Puppe in sein Auto packt und wegfährt. Sie folgen ihm und entdecken eine interessante Sammlung.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media