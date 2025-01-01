Zum Inhalt springenBarrierefrei
Briefe von Felix

Staffel 1Folge 4
Der Puppen-Entführer

Der Puppen-Entführer

Folge 4: Der Puppen-Entführer

13 Min.

Felix landet genau auf dem Eiffelturm in Paris. Hier lernt er Angelique kennen, die ihre Puppe verloren hat. Gemeinsam sehen die beiden, wie ein Mann die Puppe in sein Auto packt und wegfährt. Sie folgen ihm und entdecken eine interessante Sammlung.

