Staffel 3Folge 3
Der Dieb mit dem Schlüssel
Briefe von Felix
Folge 3: Der Dieb mit dem Schlüssel
13 Min.
In Tibet wird Felix von einem buddhistischen Mönch vor dem Erfrieren gerettet, nachdem er von einem gefährlichen Gauner ausgeraubt wurde. Der Mönch ist auf der Suche nach dem würdigen Nachfolger des verstorbenen Lama. Felix muss den Mönch wortreich davon überzeugen, dass er als Plüschhase kein Lama werden kann. Da erscheint der Gauner wieder.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media