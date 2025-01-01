Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Briefe von Felix

Staffel 3Folge 3
Joyn Plus
Der Dieb mit dem Schlüssel

Der Dieb mit dem SchlüsselJetzt ohne Werbung streamen

Briefe von Felix

Folge 3: Der Dieb mit dem Schlüssel

13 Min.

In Tibet wird Felix von einem buddhistischen Mönch vor dem Erfrieren gerettet, nachdem er von einem gefährlichen Gauner ausgeraubt wurde. Der Mönch ist auf der Suche nach dem würdigen Nachfolger des verstorbenen Lama. Felix muss den Mönch wortreich davon überzeugen, dass er als Plüschhase kein Lama werden kann. Da erscheint der Gauner wieder.

Alle Staffeln im Überblick

Briefe von Felix

Briefe von Felix

Alle 6 Staffeln und Folgen