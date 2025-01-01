Zum Inhalt springenBarrierefrei
Briefe von Felix

Staffel 4Folge 1
Flieg, Rentier, flieg

Folge 1: Flieg, Rentier, flieg

13 Min.

Am Tag vor Weihnachten findet sich Felix im nördlichen Polarkreis. Über ihm fliegen Rentiere, die schon für die Schlittenfahrt mit dem Weihnachtsmann üben. Elfen verpacken die Geschenke für die Kinder in aller Welt. Da trifft er auf ein Rentier, das sich nicht zu fliegen traut. Felix verleiht ihm Selbstsicherheit. Die führt zum Erfolg und kein Kind wird leer ausgehen.

