Staffel 4Folge 1
Flieg, Rentier, fliegJetzt ohne Werbung streamen
Briefe von Felix
Folge 1: Flieg, Rentier, flieg
13 Min.
Am Tag vor Weihnachten findet sich Felix im nördlichen Polarkreis. Über ihm fliegen Rentiere, die schon für die Schlittenfahrt mit dem Weihnachtsmann üben. Elfen verpacken die Geschenke für die Kinder in aller Welt. Da trifft er auf ein Rentier, das sich nicht zu fliegen traut. Felix verleiht ihm Selbstsicherheit. Die führt zum Erfolg und kein Kind wird leer ausgehen.
Alle Staffeln im Überblick
Briefe von Felix
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media