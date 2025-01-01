Zum Inhalt springenBarrierefrei
Briefe von Felix

Staffel 4Folge 2
Gefangen im Eis

Briefe von Felix

Folge 2: Gefangen im Eis

12 Min.

Felix wurde versehentlich aus einem U-Boot geschleudert und findet sich am Nordpol wieder. Die Seehunde bieten ihm eine Eisscholle an, mit der er nach Süden driften kann. Denn von hier führen alle Wege nach Süden. Ein junger Eskimo hält Felix für ein Tier, das er jagen kann. Auf der Flucht vor ihm läuft Felix einem Eisbär in die Arme, der ihn fressen will. Nun befindet er sich in einer Zwickmühle.

Briefe von Felix

Briefe von Felix

