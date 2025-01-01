Staffel 4Folge 2
Gefangen im EisJetzt ohne Werbung streamen
Briefe von Felix
Folge 2: Gefangen im Eis
12 Min.
Felix wurde versehentlich aus einem U-Boot geschleudert und findet sich am Nordpol wieder. Die Seehunde bieten ihm eine Eisscholle an, mit der er nach Süden driften kann. Denn von hier führen alle Wege nach Süden. Ein junger Eskimo hält Felix für ein Tier, das er jagen kann. Auf der Flucht vor ihm läuft Felix einem Eisbär in die Arme, der ihn fressen will. Nun befindet er sich in einer Zwickmühle.
Alle Staffeln im Überblick
Briefe von Felix
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media