Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Briefe von Felix

Staffel 4Folge 3
Joyn Plus
Ein Heim für Roboter

Ein Heim für RoboterJetzt ohne Werbung streamen

Briefe von Felix

Folge 3: Ein Heim für Roboter

12 Min.

Felix landet in einem japanischen Dorf, das nur von alten Leuten bewohnt ist. Die jungen Menschen sind alle in die Stadt abgewandert. Anstelle quirliger Kinder sollen aufgestellte Pappfiguren das Dorfbild freundlicher erscheinen lassen. In Tokio verirrt sich Felix in eine Fabrik, die von Robotern betrieben wird. Nun sollen diese Roboter zum alten Eisen wandern und durch modernere ersetzt werden. Felix bringt die Roboter dazu die Fabrik zu verlassen und sich nützlich zu machen.

Alle Staffeln im Überblick

Briefe von Felix

Briefe von Felix

Alle 6 Staffeln und Folgen