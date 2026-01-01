Staffel 4Folge 3
Folge 3: Ein Heim für Roboter
12 Min.
Felix landet in einem japanischen Dorf, das nur von alten Leuten bewohnt ist. Die jungen Menschen sind alle in die Stadt abgewandert. Anstelle quirliger Kinder sollen aufgestellte Pappfiguren das Dorfbild freundlicher erscheinen lassen. In Tokio verirrt sich Felix in eine Fabrik, die von Robotern betrieben wird. Nun sollen diese Roboter zum alten Eisen wandern und durch modernere ersetzt werden. Felix bringt die Roboter dazu die Fabrik zu verlassen und sich nützlich zu machen.
