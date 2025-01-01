Staffel 4Folge 4
Folge 4: Hasenjagd in Australien
Felix landet in Australien. Ausgerechnet Australien, wo Hasen zur Plage wurden, weil sie keine natürlichen Feinde haben. Aber Felix findet rasch einen Beschützer, einen Aborigines-Jungen, der ihn in die Geheimnisse heiliger Stätten, urzeitlicher Felszeichnungen und besonderer Musikinstrumente einweiht. Er lehrt Felix einige Mythen der Ureinwohner und das Bumerangwerfen. Schließlich führt er ihn durch einen geheimen Gang in die Freiheit.
