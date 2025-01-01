Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Briefe von Felix

Staffel 5Folge 1
Joyn Plus
Verirrt im Dschungel

Verirrt im DschungelJetzt ohne Werbung streamen

Briefe von Felix

Folge 1: Verirrt im Dschungel

13 Min.

In Indien trifft Felix auf einen verwöhnten Radscha-Jungen, der seine Diener und Lehrer schikaniert. Der beansprucht Felix für sich und verspricht dafür, den Hasen im Privatjet nach Hause zu fliegen. Vorher jedoch muss Felix den Prinzen auf die Tigerjagd begleiten, wo sie sich im Dschungel verirren. Werden sie den Weg zurück finden?

Alle Staffeln im Überblick

Briefe von Felix

Briefe von Felix

Alle 6 Staffeln und Folgen