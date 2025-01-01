Zum Inhalt springenBarrierefrei
Briefe von Felix

Staffel 5Folge 4
Die Banditen kommen

Die Banditen kommen

Folge 4: Die Banditen kommen

13 Min.

Heiße Sonne brennt auf mexikanisches Ödland herab. Geier kreisen am Himmel, als Felix erwacht. Kaum wähnt er sich in Sicherheit, wird er von einem Banditen gefangen genommen. Mithilfe seines Schirms setzt Felix den Banditen matt und wird dafür von den Bewohnern eines nahen Ortes bejubelt. Sie halten Felix für den Amigo, der ihr Dorf in aller Zukunft vor allen marodierenden Banditen beschützt.

