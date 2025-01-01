Staffel 5Folge 4
Briefe von Felix
Folge 4: Die Banditen kommen
13 Min.
Heiße Sonne brennt auf mexikanisches Ödland herab. Geier kreisen am Himmel, als Felix erwacht. Kaum wähnt er sich in Sicherheit, wird er von einem Banditen gefangen genommen. Mithilfe seines Schirms setzt Felix den Banditen matt und wird dafür von den Bewohnern eines nahen Ortes bejubelt. Sie halten Felix für den Amigo, der ihr Dorf in aller Zukunft vor allen marodierenden Banditen beschützt.
Briefe von Felix
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media