Staffel 6Folge 5
Briefe von Felix
Folge 5: Heimwärts
12 Min.
Felix ist in Deutschland, aber noch nicht daheim in Münster. Er trifft auf ein Kaninchen, das einem Zauberer entlaufen ist. Prompt findet sich Felix im Zylinder des Zauberers wieder. Die Zaubervorstellung auf dem Münchner Oktoberfest wird durch drei als Clowns maskierte Diebe gestört. Felix nutzt den Tumult, flieht und wird quer über das Oktoberfest und durch München gejagt. Doch wie kommt er nach Münster?
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media