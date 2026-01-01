Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Briefe von Felix

Staffel 6Folge 5
Joyn Plus
Heimwärts

HeimwärtsJetzt ohne Werbung streamen

Briefe von Felix

Folge 5: Heimwärts

12 Min.

Felix ist in Deutschland, aber noch nicht daheim in Münster. Er trifft auf ein Kaninchen, das einem Zauberer entlaufen ist. Prompt findet sich Felix im Zylinder des Zauberers wieder. Die Zaubervorstellung auf dem Münchner Oktoberfest wird durch drei als Clowns maskierte Diebe gestört. Felix nutzt den Tumult, flieht und wird quer über das Oktoberfest und durch München gejagt. Doch wie kommt er nach Münster?

Alle Staffeln im Überblick

Briefe von Felix

Briefe von Felix

Alle 6 Staffeln und Folgen