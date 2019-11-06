Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1Jetzt ohne Werbung streamen
Broken Comedy
Folge 1: Folge 1
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Diesmal dreht sich alles um die Umweltproblematik. Deswegen beschäftigt sich Carolin unter anderem mit der Frage, was passiert wenn Holland unter Wasser steht? Woher kriegt man dann das ganze Gras her? Was an der Erderwärmung 'pervers' ist, soll die Gastgeberin in dieser Ausgabe von Broken Comedy lieber selber erklären ... Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
Broken Comedy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
0