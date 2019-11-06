Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Broken Comedy
Folge 2
24 Min. Ab 12
Dieses Mal dreht sich bei Broken Comedy alles um das Vorurteil 'Frauen und die Technik'. Dabei stellt Carolin Kebekus klar, dass die Frauen sich schon mit Technik und so auskennen aber, dass das weibliche Geschlecht einfach zu faul wäre, um es selbst zu bewerkstelligen. Auch ihre Oma ist nicht auf Technik angewiesen, denn schließlich hat sie ja 13 Kinder großgezogen ... Rechte: ProSieben
Broken Comedy
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben