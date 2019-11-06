Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Broken Comedy

Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 2

Folge 2Jetzt ohne Werbung streamen

Broken Comedy

Folge 2: Folge 2

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dieses Mal dreht sich bei Broken Comedy alles um das Vorurteil 'Frauen und die Technik'. Dabei stellt Carolin Kebekus klar, dass die Frauen sich schon mit Technik und so auskennen aber, dass das weibliche Geschlecht einfach zu faul wäre, um es selbst zu bewerkstelligen. Auch ihre Oma ist nicht auf Technik angewiesen, denn schließlich hat sie ja 13 Kinder großgezogen ... Rechte: ProSieben

Alle Staffeln im Überblick

Broken Comedy

Broken Comedy

Alle 2 Staffeln und Folgen