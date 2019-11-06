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Broken Comedy

Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
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Folge 3

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Broken Comedy

Folge 3: Folge 3

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In dieser Ausgabe von Broken Comedy witzelt Carolin Kebekus über die Vor- und Nachteile des Bahnfahrens. In den Kinder News sprechen Bobo-Bär und Carolin über die Rente und Bobo's Feindseligkeit gegenüber alten Menschen. Rechte: ProSieben

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Broken Comedy

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