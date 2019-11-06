Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
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Broken Comedy
Folge 3: Folge 3
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In dieser Ausgabe von Broken Comedy witzelt Carolin Kebekus über die Vor- und Nachteile des Bahnfahrens. In den Kinder News sprechen Bobo-Bär und Carolin über die Rente und Bobo's Feindseligkeit gegenüber alten Menschen. Rechte: ProSieben
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Broken Comedy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben