Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
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Broken Comedy
Folge 7: Folge 7
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Tabus ... sind Sachen, über die man nicht reden darf. Heute redet Carolin über einige Tabus unserer Gesellschaft. Schwul und Fußballer? - tabu! Seitensprung ist hingegen nicht immer ein Tabu ... Rechte: ProSieben
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Broken Comedy
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Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben & © Season 1: RedSeven