Staffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Folge 9Jetzt ohne Werbung streamen
Broken Comedy
Folge 9: Folge 9
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Carolin meint sie hat Fußkrebs aufgrund eines tauben Zeh`s. Schuld daran ist ihre Selbst-Diagnose per Internet ... In Julia's Ratgeber wird erklärt, dass man im Internet Sachen ersteigern kann. Sie selbst hat dies natürlich auch schon ausprobiert ... Internet ist in aller Munde Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
Broken Comedy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben & © Season 1: RedSeven