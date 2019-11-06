Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Broken Comedy

Staffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Joyn+
Folge 9

Folge 9Jetzt ohne Werbung streamen

Broken Comedy

Folge 9: Folge 9

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Carolin meint sie hat Fußkrebs aufgrund eines tauben Zeh`s. Schuld daran ist ihre Selbst-Diagnose per Internet ... In Julia's Ratgeber wird erklärt, dass man im Internet Sachen ersteigern kann. Sie selbst hat dies natürlich auch schon ausprobiert ... Internet ist in aller Munde Rechte: ProSieben

Alle Staffeln im Überblick

Broken Comedy

Broken Comedy

Alle 2 Staffeln und Folgen